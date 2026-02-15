Château de Saint Mesmin Sacrés chantiers Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre

Château de Saint Mesmin Sacrés chantiers

Dans la peau d’un bâtisseur, d’un artiste décorateur ou d’un mercenaire, ce sacré chantier permanent sera à partager tout l’été avec les comédiens telle une rencontre à graver dans la pierre pour retracer ainsi les histoires mouvementées des châteaux forts au Moyen Âge.

À disposition aussi à l’accueil Le jeu à énigmes du château En quête de la Pierre Philosophale , est à partager en famille ou entre amis. À la manière des alchimistes, vous devrez retrouver les ingrédients permettant de fabriquer la véritable recette de l’Elixir de longue vie pour sauver, d’une mort imminente, Hugues de Montfaucon, fils du seigneur du château. Un moment ludique d’une heure de jeu pour partir à la découverte du château tout en jouant.

Entre 13 h et 14 h, les animations sont en pause, restent accessibles la billetterie, la boutique, les jeux en bois, l’espace pique-nique et de restauration rapide. .

