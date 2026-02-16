Sortie nature Les papillons de nuit de la Prée des Cosses Saint-André-sur-Sèvre

Sortie nature Les papillons de nuit de la Prée des Cosses Saint-André-sur-Sèvre vendredi 26 juin 2026.

Le Terrier Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-06-26
2026-06-26

Venez découvrir avec le CEN Nouvelle-Aquitaine et DSNE les papillons qui peuplent l’ENS de la Prée des Cosses à partir de la tombée de la nuit. Lampes frontales et appareils photos vous permettront de profiter de ce monde coloré foisonnant de diversité !
Inscription conseillée.   .

Le Terrier Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 24 67 06  n.reungoat@cen-na.org

English : Sortie nature Les papillons de nuit de la Prée des Cosses

