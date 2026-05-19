Saint-André-sur-Sèvre

Concert Chorale

Eglise Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

La chorale du Retail se produira sous la conduite de leur cheffe de chœur Marie-Hélène Anguelkov, à l’église de Saint-André-sur-Sèvre. .

Eglise Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 87 68 mairie-saint-andre-sur-sevre@orange.fr

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English : Concert Chorale

L’événement Concert Chorale Saint-André-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bocage Bressuirais