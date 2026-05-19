Concert Chorale Saint-André-sur-Sèvre
Concert Chorale Saint-André-sur-Sèvre dimanche 14 juin 2026.
Saint-André-sur-Sèvre
Concert Chorale
Eglise Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
La chorale du Retail se produira sous la conduite de leur cheffe de chœur Marie-Hélène Anguelkov, à l’église de Saint-André-sur-Sèvre. .
Eglise Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 87 68 mairie-saint-andre-sur-sevre@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Chorale
L’événement Concert Chorale Saint-André-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Saint-André-sur-Sèvre (Deux-Sèvres)
- Exposition d’art Salle l’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre 6 juin 2026
- Sortie nature Les papillons de nuit de la Prée des Cosses Saint-André-sur-Sèvre 26 juin 2026
- Château de Saint Mesmin Sacrés chantiers Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre 5 juillet 2026
- Sortie nature Découvrez les saules des bords de Sèvre Saint-André-sur-Sèvre 11 juillet 2026
- Château de Saint Mesmin Castel en jeux Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre 12 septembre 2026