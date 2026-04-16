Exposition d’art Salle l’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre

Exposition d’art

Salle l’Andrésienne 20 Rue de la Sèvre Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13

Découvrez une exposition de peintures et sculptures avec une vingtaine d’artistes et plus de 200 oeuvres.

Sur rendez-vous en semaine. .

Salle l’Andrésienne 20 Rue de la Sèvre Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 87 68 mairie-saint-andre-sur-sevre@orange.fr

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English : Exposition d’art

L’événement Exposition d’art Saint-André-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bocage Bressuirais