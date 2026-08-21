Château de Tarascon : Visites flash, Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou, Tarascon

Informations pratiques

Château de Tarascon : Visites flash 19 et 20 septembre Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Suivez les agents du château, du jardin de la basse-cour jusqu’à la terrasse, en traversant la cour d’honneur, pour appréhender l’histoire du monument et visiter par la suite, à votre rythme, l’ensemble de la forteresse.

Durée : 30mn. Réservation conseillée au 04 90 91 01 93, jauge limitée.

Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou 5 Boulevard du Roi René, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490910193 https://chateau.tarascon.fr Le château de Tarascon constitue, par son état de conservation, l’une des plus belles forteresses de France, au cœur du Pays d’Arles, entre Provence et Languedoc. Bâti au XVe siècle par les comtes de Provence et ducs d’Anjou Louis II et Louis III, il offre un parcours de visite de plus de 30 salles et un panorama unique depuis sa terrasse. Parking gratuit.

Suivez les agents du château, du jardin de la basse-cour jusqu’à la terrasse, en traversant la cour d’honneur, pour appréhender l’histoire du monument et visiter par la suite, à votre rythme, de la …

©ville de Tarascon