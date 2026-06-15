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Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling Rue du Château Montluçon

Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling Rue du Château Montluçon mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Rue du Château

Adresse : Château des Ducs de Bourbon

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Montluçon

Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling

Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-08-25 15:30:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-08-04 2026-08-25

Les enfants découvrent l’art du papier roulé en créant de jolies décorations colorées adaptées à leur âge.
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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84  contact@cdb.montlucon.fr

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English :

Children discover the art of paper rolling by creating beautiful, colorful decorations suitable for their age group.

L’événement Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling Montluçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme

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