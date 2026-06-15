Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling Rue du Château Montluçon mardi 14 juillet 2026.

Montluçon

Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling

Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-08-25 15:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-04 2026-08-25

Les enfants découvrent l’art du papier roulé en créant de jolies décorations colorées adaptées à leur âge.

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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr

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English :

Children discover the art of paper rolling by creating beautiful, colorful decorations suitable for their age group.

L’événement Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling Montluçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme