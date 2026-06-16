Montluçon

Fête nationale Feu d’artifice

Carré du Cher Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Traditionnel feu d’artifice sur le carré du Cher à l’occasion de la fête nationale.

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Carré du Cher Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr

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English :

Traditional fireworks display on the carré du Cher to celebrate Bastille Day.

L’événement Fête nationale Feu d’artifice Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme