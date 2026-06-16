Fête nationale Feu d’artifice Montluçon
Fête nationale Feu d’artifice Montluçon mardi 14 juillet 2026.
Montluçon
Fête nationale Feu d’artifice
Carré du Cher Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Traditionnel feu d’artifice sur le carré du Cher à l’occasion de la fête nationale.
.
Carré du Cher Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional fireworks display on the carré du Cher to celebrate Bastille Day.
L’événement Fête nationale Feu d’artifice Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Braderie et tombola de la fête de la musique par l’association ActiSolidaire Association Actisolidaire Montluçon 20 juin 2026
- Championnat de France Canin Parc des Expositions Montluçon 20 juin 2026
- Visite guidée Il était une fois Montluçon 1939-1945 Office de Tourisme Montluçon 20 juin 2026
- Concert-Chorale des Converchansons La Ferme des Îlets Montluçon 20 juin 2026
- Le Mupop Fête la Musique MUPOP Music Museum Montluçon 20 juin 2026