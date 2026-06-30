Mupop Visite guidée parcours musical MuPop (Music Museum) Montluçon
samedi 11 juillet 2026 · MuPop (Music Museum) · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Mupop Visite guidée parcours musical
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 15:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-01 2026-08-29
Guidés par un médiateur du Mupop, profitez d’un moment privilégié pour vous plonger dans les ambiances musicales grâce à des scénographies immersives. Du monde rural au studio punk des années 80, vivez une expérience unique et riche d’anecdotes !
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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr
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English :
Guided by a Mupop facilitator, enjoy a special opportunity to immerse yourself in musical atmospheres through immersive installations. From rural life to an ’80s punk studio, enjoy a unique experience packed with fascinating stories!
L’événement Mupop Visite guidée parcours musical Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme
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