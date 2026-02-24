Apéro Jam du 109 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon

Apéro Jam du 109

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier

Début : 2026-03-19 19:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-03-19 2026-04-30 2026-05-28 2026-07-02

Un jeudi par mois, les studios ouvrent leurs portes !

Point de ralliement pour les musicien-nes du territoire, c’est l’occasion de se rencontrer, tisser des liens, lancer des projets ou tout simplement jouer ensemble le temps d’une soirée.

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com

English :

One Thursday a month, the studios open their doors!

A rallying point for local musicians, it’s an opportunity to meet, forge links, launch projects or simply play together for an evening.

