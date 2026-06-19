Apéro Concert au MuPop MuPop Cour Charnisay Montluçon

Montluçon

Apéro Concert au MuPop

MuPop Cour Charnisay 3 Rue Notre Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Apéro Concert à la Cour Charnisay du MuPop.

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MuPop Cour Charnisay 3 Rue Notre Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62

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English :

Apéro Concert at MuPop’s Cour Charnisay.

L’événement Apéro Concert au MuPop Montluçon a été mis à jour le 2026-06-19 par Montluçon Tourisme