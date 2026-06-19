Apéro Concert au MuPop MuPop Cour Charnisay Montluçon
Apéro Concert au MuPop MuPop Cour Charnisay Montluçon vendredi 3 juillet 2026.
Montluçon
Apéro Concert au MuPop
MuPop Cour Charnisay 3 Rue Notre Dame Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 21:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Apéro Concert à la Cour Charnisay du MuPop.
.
MuPop Cour Charnisay 3 Rue Notre Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Apéro Concert at MuPop’s Cour Charnisay.
L’événement Apéro Concert au MuPop Montluçon a été mis à jour le 2026-06-19 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Soirée des nouveaux habitants Rue du château Montluçon 30 juin 2026
- Exposition Les Amis des Arts Shakers Montluçon 1 juillet 2026
- Le Fablab chez Albert Focus découpeuse laser Espace Boris Vian Montluçon 1 juillet 2026
- Regards chorégraphiques nationaux Théâtre Gabrielle, Robinne Montluçon 3 juillet 2026
- Festival Paillettes à la Maison Concert revigorant NINE LA MAISON LILANANDA Montluçon 3 juillet 2026