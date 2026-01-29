Regards chorégraphiques nationaux Théâtre Gabrielle, Robinne Montluçon

Regards chorégraphiques nationaux

Théâtre Gabrielle, Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Accueil des Groupes Sélectionnés lors des Regards Chorégraphiques de la FFDANSE.

Théâtre Gabrielle, Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 60 17 49 aolivegauthier@ffdanse.fr

English :

Hosting selected groups at the FFDANSE Regards Chorégraphiques.

