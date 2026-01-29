Regards chorégraphiques nationaux Théâtre Gabrielle, Robinne Montluçon
Théâtre Gabrielle, Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Accueil des Groupes Sélectionnés lors des Regards Chorégraphiques de la FFDANSE.
Théâtre Gabrielle, Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 60 17 49 aolivegauthier@ffdanse.fr
Hosting selected groups at the FFDANSE Regards Chorégraphiques.
L’événement Regards chorégraphiques nationaux Montluçon a été mis à jour le 2026-01-27 par Montluçon Tourisme