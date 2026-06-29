Exposition Les Amis des Arts Shakers Montluçon

Montluçon

Exposition Les Amis des Arts

Shakers 13 Square Henri Barbusse Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-01

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-01

Shakers Lieux d’Effervescence exposera dans son espace Shakers Gallery les réalisations des participants de l’atelier modèle vivant des Amis des Arts.



Vernissage le mercredi 1er juillet à 18h30.

.

Shakers 13 Square Henri Barbusse Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 12 91 87 bisson@shakers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Shakers Lieux d’Effervescence will exhibit the works created by participants in the Friends of the Arts life drawing workshop in its Shakers Gallery space.

Opening reception on Wednesday, July 1, at 6:30 p.m.

L’événement Exposition Les Amis des Arts Montluçon a été mis à jour le 2026-06-22 par Montluçon Tourisme