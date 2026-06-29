Exposition Les Amis des Arts Shakers Montluçon
Exposition Les Amis des Arts Shakers Montluçon mercredi 1 juillet 2026.
Montluçon
Exposition Les Amis des Arts
Shakers 13 Square Henri Barbusse Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-01
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-01
Shakers Lieux d’Effervescence exposera dans son espace Shakers Gallery les réalisations des participants de l’atelier modèle vivant des Amis des Arts.
Vernissage le mercredi 1er juillet à 18h30.
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Shakers 13 Square Henri Barbusse Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 12 91 87 bisson@shakers.fr
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English :
Shakers Lieux d’Effervescence will exhibit the works created by participants in the Friends of the Arts life drawing workshop in its Shakers Gallery space.
Opening reception on Wednesday, July 1, at 6:30 p.m.
L’événement Exposition Les Amis des Arts Montluçon a été mis à jour le 2026-06-22 par Montluçon Tourisme
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