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Village d’animations sur les berges du Cher Montluçon

Village d’animations sur les berges du Cher Montluçon samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Square Fargin Fayolle

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Montluçon

Village d’animations sur les berges du Cher

Square Fargin Fayolle Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-07-04

Un village d’animations s’installe pour 5 semaines sur les berges du Cher. Sports et loisirs sont au programme.
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Square Fargin Fayolle Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr

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English :

A village of activities is set up for 5 weeks on the banks of the Cher. Sports and leisure activities are on the program.

L’événement Village d’animations sur les berges du Cher Montluçon a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme

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