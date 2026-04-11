Village d’animations sur les berges du Cher Montluçon
Village d’animations sur les berges du Cher Montluçon samedi 4 juillet 2026.
Montluçon
Village d’animations sur les berges du Cher
Square Fargin Fayolle Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-04
Un village d’animations s’installe pour 5 semaines sur les berges du Cher. Sports et loisirs sont au programme.
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Square Fargin Fayolle Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr
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English :
A village of activities is set up for 5 weeks on the banks of the Cher. Sports and leisure activities are on the program.
L’événement Village d’animations sur les berges du Cher Montluçon a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme
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