Montluçon

Village d’animations sur les berges du Cher

Square Fargin Fayolle Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-04

Un village d’animations s’installe pour 5 semaines sur les berges du Cher. Sports et loisirs sont au programme.

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Square Fargin Fayolle Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes evenementsfestivites@mairie-montlucon.fr

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English :

A village of activities is set up for 5 weeks on the banks of the Cher. Sports and leisure activities are on the program.

L’événement Village d’animations sur les berges du Cher Montluçon a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme