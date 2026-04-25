Festival Paillettes à la Maison Concert revigorant NINE LA MAISON LILANANDA Montluçon
Festival Paillettes à la Maison Concert revigorant NINE LA MAISON LILANANDA Montluçon vendredi 3 juillet 2026.
Montluçon
Festival Paillettes à la Maison Concert revigorant NINE
LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Enfant du Bourbonnais, Nine interprète ses propres textes avec une maturité et un charisme rare. Elle navigue avec talent et audace entre les sons et les styles contemporains en
s’inspirant des préoccupations de notre époque.
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LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.lilananda@gmail.com
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English :
A child of the Bourbonnais region, Nine interprets her own lyrics with a rare maturity and charisma. She navigates with talent and daring between contemporary sounds and styles
inspired by the concerns of our time.
L’événement Festival Paillettes à la Maison Concert revigorant NINE Montluçon a été mis à jour le 2026-04-25 par Montluçon Tourisme
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