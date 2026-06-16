Le Fablab chez Albert Focus découpeuse laser Espace Boris Vian Montluçon
Le Fablab chez Albert Focus découpeuse laser Espace Boris Vian Montluçon mercredi 1 juillet 2026.
Montluçon
Le Fablab chez Albert Focus découpeuse laser
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01 2026-08-07
Atelier focus sur les découpeuses laser.
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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
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English :
Workshop focusing on laser cutters.
L’événement Le Fablab chez Albert Focus découpeuse laser Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme
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