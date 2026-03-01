Atelier Massage bébé Médiathèque de Fontbouillant Montluçon
Atelier Massage bébé Médiathèque de Fontbouillant Montluçon samedi 21 mars 2026.
Atelier Massage bébé
Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier
Début : 2026-03-21 16:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Découvrez le sens du toucher en famille petit massage papillon ou encore jardinage sur le dos… Prévoir un plaid.
De 0 à 6 ans. Sur inscription.
Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32
English :
Discover the sense of touch with the whole family: butterfly massage or gardening on your back… Bring a blanket.
Ages 0 to 6. Registration required.
