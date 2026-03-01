Atelier Massage bébé Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

Atelier Massage bébé

Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier

Début : 2026-03-21 16:30:00

2026-03-21

Découvrez le sens du toucher en famille petit massage papillon ou encore jardinage sur le dos… Prévoir un plaid.

De 0 à 6 ans. Sur inscription.

Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32

Discover the sense of touch with the whole family: butterfly massage or gardening on your back… Bring a blanket.

Ages 0 to 6. Registration required.

