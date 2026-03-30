Regards chorégraphiques nationaux Théâtre Gabrielle Robinne et Centre Athanor Montluçon

Regards chorégraphiques nationaux

Théâtre Gabrielle Robinne et Centre Athanor Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Forfait Week End proposé

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-02

Accueil de 140 chorégraphies sélectionnées sur l’ensemble des régions .Mise en place de 12 à 14 spectacles.

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Théâtre Gabrielle Robinne et Centre Athanor Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 60 17 49 aolivegauthier@ffdanse.fr

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English :

Hosting of 140 choreographies selected from all regions, with 12 to 14 shows.

L’événement Regards chorégraphiques nationaux Montluçon a été mis à jour le 2026-03-27 par Montluçon Tourisme