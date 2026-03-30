Regards chorégraphiques nationaux Théâtre Gabrielle Robinne et Centre Athanor Montluçon
Regards chorégraphiques nationaux Théâtre Gabrielle Robinne et Centre Athanor Montluçon jeudi 2 juillet 2026.
Regards chorégraphiques nationaux
Théâtre Gabrielle Robinne et Centre Athanor Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : 10 – 10 – 14 EUR
Forfait Week End proposé
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-02
Accueil de 140 chorégraphies sélectionnées sur l’ensemble des régions .Mise en place de 12 à 14 spectacles.
.
Théâtre Gabrielle Robinne et Centre Athanor Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 60 17 49 aolivegauthier@ffdanse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hosting of 140 choreographies selected from all regions, with 12 to 14 shows.
L’événement Regards chorégraphiques nationaux Montluçon a été mis à jour le 2026-03-27 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Forum Jobs d’été Rue Pablo Picasso Montluçon 1 avril 2026
- Les expos du 9 Javier De Sierra Bares y Puertos Pôle Jean Jaurès Montluçon 2 avril 2026
- Concert Lem’on Stage + NEDL 109 rue Ernest Montusès Montluçon 2 avril 2026
- Exposition De-voir de Va-cance Maison des jeunes et de la culture Centre social Montluçon 3 avril 2026
- Atelier d’éveil musical, théâtre et chorale Conservatoire André Messager Montluçon 3 avril 2026