Fête nationale Mise à l’honneur des forces militaires Montluçon
Fête nationale Mise à l’honneur des forces militaires Montluçon mardi 14 juillet 2026.
Montluçon
Fête nationale Mise à l’honneur des forces militaires
Place Jean Jaurès Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Mise à l’honneur des forces militaires et remise de distinctions aux Montluçonnais.
.
Place Jean Jaurès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00
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English :
A ceremony honoring the military and presenting awards to residents of Montluçon.
L’événement Fête nationale Mise à l’honneur des forces militaires Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme
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