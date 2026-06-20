UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête nationale Mise à l’honneur des forces militaires Montluçon

Fête nationale Mise à l’honneur des forces militaires Montluçon mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Place Jean Jaurès
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Montluçon

Fête nationale Mise à l’honneur des forces militaires

Place Jean Jaurès Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Mise à l’honneur des forces militaires et remise de distinctions aux Montluçonnais.
  .

Place Jean Jaurès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A ceremony honoring the military and presenting awards to residents of Montluçon.

L’événement Fête nationale Mise à l’honneur des forces militaires Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Montluçon (Allier)