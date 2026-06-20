Fête nationale Mise à l’honneur des forces militaires Montluçon mardi 14 juillet 2026.

Montluçon

Fête nationale Mise à l’honneur des forces militaires

Place Jean Jaurès Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Mise à l’honneur des forces militaires et remise de distinctions aux Montluçonnais.

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Place Jean Jaurès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00

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English :

A ceremony honoring the military and presenting awards to residents of Montluçon.

L’événement Fête nationale Mise à l’honneur des forces militaires Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme