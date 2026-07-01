Atelier pratique dessin de nu Galerie Shakers Montluçon
samedi 11 juillet 2026 · Galerie Shakers · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Atelier pratique dessin de nu
Galerie Shakers 13 square Henri Barbusse Montluçon Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Participez à un atelier de dessin de nu avec modèle vivant à la Galerie Shakers.
Ouvert à tous les adultes, cet atelier est une occasion unique de pratiquer le dessin artistique.
.
Galerie Shakers 13 square Henri Barbusse Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 38 21 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join a life drawing workshop with a live model at the Shakers Gallery.
Open to all adults, this workshop is a unique opportunity to practice artistic drawing.
L’événement Atelier pratique dessin de nu Montluçon a été mis à jour le 2026-06-30 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Partir en livre Jardin des Marais Place de la Fraternité Montluçon 8 juillet 2026
- Château des Ducs de Bourbon Atelier Construis ta tour carrée Rue du Château Montluçon 8 juillet 2026
- Château des Ducs de Bourbon Atelier A la recherche du trésor caché Rue du Château Montluçon 8 juillet 2026
- Visite guidée Il était une fois la cité médiévale de Montluçon Office de Tourisme de Montluçon Montluçon 8 juillet 2026
- Château des Ducs de Bourbon Atelier Fabrique ta couronne Rue du Château Montluçon 9 juillet 2026