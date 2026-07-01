Atelier pratique dessin de nu Galerie Shakers Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Atelier pratique dessin de nu

Galerie Shakers 13 square Henri Barbusse Montluçon Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Participez à un atelier de dessin de nu avec modèle vivant à la Galerie Shakers.

Ouvert à tous les adultes, cet atelier est une occasion unique de pratiquer le dessin artistique.

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Galerie Shakers 13 square Henri Barbusse Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 38 21 76

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English :

Join a life drawing workshop with a live model at the Shakers Gallery.

Open to all adults, this workshop is a unique opportunity to practice artistic drawing.

L’événement Atelier pratique dessin de nu Montluçon a été mis à jour le 2026-06-30 par Montluçon Tourisme