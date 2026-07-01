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AGENDA · Montluçon

Atelier pratique dessin de nu Galerie Shakers Montluçon

samedi 11 juillet 2026 · Galerie Shakers · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Galerie Shakers
Adresse
13 square Henri Barbusse
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif
25 25 25

Montluçon

Atelier pratique dessin de nu

Galerie Shakers 13 square Henri Barbusse Montluçon Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Participez à un atelier de dessin de nu avec modèle vivant à la Galerie Shakers.
Ouvert à tous les adultes, cet atelier est une occasion unique de pratiquer le dessin artistique.
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Galerie Shakers 13 square Henri Barbusse Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 38 21 76 

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English :

Join a life drawing workshop with a live model at the Shakers Gallery.
Open to all adults, this workshop is a unique opportunity to practice artistic drawing.

L’événement Atelier pratique dessin de nu Montluçon a été mis à jour le 2026-06-30 par Montluçon Tourisme

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