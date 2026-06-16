Partir en livre Jardin des Marais Place de la Fraternité Montluçon
Partir en livre Jardin des Marais Place de la Fraternité Montluçon mercredi 8 juillet 2026.
Montluçon
Partir en livre Jardin des Marais
Place de la Fraternité Jardin des marais Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-16
Pendant l’édition 2026 de Partir en livre, retrouvez les équipes de la médiathèque dans les parcs et jardins de la ville, pour des moments de partage autour des livres.
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Place de la Fraternité Jardin des marais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
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English :
During the 2026 edition of Partir en livre, come meet the library staff in the city’s parks and gardens for moments of sharing centered around books.
L’événement Partir en livre Jardin des Marais Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme
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