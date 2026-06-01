Fête de la Musique Montluçon
Fête de la Musique Montluçon dimanche 21 juin 2026.
Montluçon
Fête de la Musique
Centre-Ville Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Animations en centre-ville par des artistes et groupes locaux, pour célébrer la fête de la musique et l’arrivée de l’été.
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Centre-Ville Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 53 communication@mairie-montlucon.fr
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English :
Entertainment in the town center by local artists and groups, to celebrate the fête de la musique and the arrival of summer.
L’événement Fête de la Musique Montluçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme
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