NIKAÏA Show 2026, Place Principale – Mairie de Montluçon, Montluçon

NIKAÏA Show 2026 21 et 22 juin Place Principale – Mairie de Montluçon Allier

5000 places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:15:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00 – 2026-06-22T02:30:00+02:00

NIKAÏA SHOW 2026

Etes-vous prêt à vibrer sur les Hits des meilleurs DJs 2026, dans une ambiance type Ultra Music Festival, Tomorrowland, Untold Festival, au son des meilleurs clubs d’IBIZA (USHUAÏA, HÏ, UNVRS)? Cette année, la ville de Montlucon dans l’Allier a misé sur le DJ Nikaia, specialiste des Shows AFRO HOUSE, IBIZA RESISTANCE, MELODIC TECHNO…

Un Set Live Exclusif de 6h de mix vous sera propose sur la place principale de l’Hotel de ville de Montluçon. Ce DJ Set spécial IBIZA 2026 sera agrémenté d’un Show Laser exceptionnel, spécialement programmé pour l’évènement par Nikaïa Production.

Et pour débuter cette soirée pleine d’émotion, la première partie sera animée par la Chanteuse Patou et le Pearl Drummer (Batterie). Ils vous proposeront dès 19h30, des reprises Pop/Rock d’anthologie telles que les Guns N’ Roses, Bon Jovi, Led Zeppelin, Pink Floyd et bien d’autres…

Fans de Musique Electro, nous vous attendons nombreux cette année encore.

19h30 LIVE ROCK

[Patou – Pearl Drummer]

21h00 AFRO HOUSE 2026

[Hugel – Rüfüs Du Sol – Rivo]

22h30 IBIZA RESISTANCE 2026

[Miss Monique – Korolova – Anyma]

00h00 TECHNO NIGHT

[Argy – Innellea – Agents Of Time]

https://www.youtube.com/@DJNikaia

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NIKAÏA SHOW 2026

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