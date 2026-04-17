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12ème open de parties rapides de l’échiquier montluçonnais Ferme des Ilets, Espace Boris Vian Montluçon

12ème open de parties rapides de l’échiquier montluçonnais Ferme des Ilets, Espace Boris Vian Montluçon dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Ferme des Ilets, Espace Boris Vian

Adresse : 27 rue des Faucheroux

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Montluçon

12ème open de parties rapides de l’échiquier montluçonnais

Ferme des Ilets, Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

12ème Open de parties rapides d’échecs de l’Echiquier montluçonnais.
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Ferme des Ilets, Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 89 86 52  cavalier.blanc@orange.fr

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English :

12th Open de parties rapides d’échecs de l’Echiquier montluçonnais.

L’événement 12ème open de parties rapides de l’échiquier montluçonnais Montluçon a été mis à jour le 2026-04-13 par Montluçon Tourisme

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