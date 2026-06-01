Conférence sur le nom des rues Espace Boris Vian Montluçon samedi 27 juin 2026.

Montluçon

Conférence sur le nom des rues

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Pour découvrir Montluçon par ses plaques de rues, hommage à Maurice Malleret (par Alain Gourbet).

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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

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English :

Discovering Montluçon through its street signs: A tribute to Maurice Malleret (by Alain Gourbet).

L’événement Conférence sur le nom des rues Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme