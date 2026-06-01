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Conférence sur le nom des rues Espace Boris Vian Montluçon

Conférence sur le nom des rues Espace Boris Vian Montluçon samedi 27 juin 2026.

Lieu : Espace Boris Vian

Adresse : 27 rue des Faucheroux

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Montluçon

Conférence sur le nom des rues

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Pour découvrir Montluçon par ses plaques de rues, hommage à Maurice Malleret (par Alain Gourbet).
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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45 

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English :

Discovering Montluçon through its street signs: A tribute to Maurice Malleret (by Alain Gourbet).

L’événement Conférence sur le nom des rues Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme

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