Office de Tourisme de Montluçon 67 ter boulevard de Courtais Montluçon Allier

Sillonnez les rues de la cité médiévale à la découverte des plus beaux édifices et de leur histoire.

Sur réservation. Départ de la visite avec 4 personnes minimum.

English :

Stroll through the streets of the medieval town, discovering its most beautiful buildings and their history.

Reservations required. Tours depart with a minimum of 4 people.

