Visite guidée Il était une fois la cité médiévale de Montluçon
Office de Tourisme de Montluçon 67 ter boulevard de Courtais Montluçon Allier
Début : 2026-01-26 15:00:00
fin : 2026-03-28
2026-01-26 2026-03-28
Sillonnez les rues de la cité médiévale à la découverte des plus beaux édifices et de leur histoire.
Sur réservation. Départ de la visite avec 4 personnes minimum.
Office de Tourisme de Montluçon 67 ter boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr
English :
Stroll through the streets of the medieval town, discovering its most beautiful buildings and their history.
Reservations required. Tours depart with a minimum of 4 people.
