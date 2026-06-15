Château des Ducs de Bourbon Atelier Fabrique ta couronne Rue du Château Montluçon
Château des Ducs de Bourbon Atelier Fabrique ta couronne Rue du Château Montluçon jeudi 9 juillet 2026.
Montluçon
Château des Ducs de Bourbon Atelier Fabrique ta couronne
Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-13 15:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Le bon duc Louis II de Bourbon a perdu sa couronne ! À travers un conte captivant, les enfants partent à la découverte de l’histoire du duc et suivent pas à pas son aventure pour retrouver cet objet symbolique.
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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr
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English :
The good Duke Louis II of Bourbon has lost his crown! Through a captivating story, children set out to discover the duke’s history and follow his adventure step by step as he searches for this symbolic object.
L’événement Château des Ducs de Bourbon Atelier Fabrique ta couronne Montluçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme
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