Montluçon

Exposition photographique Berges du Cher

Berges du Cher Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-07-15

Du pont du Châtelet au pont Saint-Pierre, découvrez en photos les œuvres contemporaines d’artistes du territoire.

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Berges du Cher Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 24

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English :

From the Châtelet Bridge to the Saint-Pierre Bridge, discover photos of contemporary works by local artists.

L’événement Exposition photographique Berges du Cher Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme