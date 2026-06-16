Exposition photographique Berges du Cher Montluçon
Exposition photographique Berges du Cher Montluçon mercredi 15 juillet 2026.
Montluçon
Exposition photographique Berges du Cher
Berges du Cher Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-07-15
Du pont du Châtelet au pont Saint-Pierre, découvrez en photos les œuvres contemporaines d’artistes du territoire.
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Berges du Cher Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 24
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English :
From the Châtelet Bridge to the Saint-Pierre Bridge, discover photos of contemporary works by local artists.
L’événement Exposition photographique Berges du Cher Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme
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