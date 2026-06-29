Mupop Visite guidée & Atelier Les animaux du MuPop MuPop (Music Museum) Montluçon mercredi 15 juillet 2026.

Montluçon

Mupop Visite guidée & Atelier Les animaux du MuPop

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant ET par accompagnateur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-14

Les enfants partent à la recherche des animaux du MuPop afin de reconstituer leur passeport. Chèvre, éléphant et autres animaux rigolos n’attendent que vous pour faire rugir le musée ! Invitation au voyage à la découverte des animaux et des instruments…

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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

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English :

The children set out to find the animals at MuPop in order to complete their passport. Goats, elephants, and other funny animals are waiting for you to bring the museum to life! An invitation to embark on a journey to discover animals and musical instruments…

L’événement Mupop Visite guidée & Atelier Les animaux du MuPop Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme