Mupop Carnet de voyage MuPop (Music Museum) Montluçon
mercredi 29 juillet 2026 · MuPop (Music Museum) · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Mupop Carnet de voyage
MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-08 2026-08-19
Prenez votre billet pour la Mupop Airline et embarquez pour un voyage autour du monde des instruments. Belgique, Russie, Italie, États-Unis,… À chaque escale, découvrez des instruments emblématiques et les histoires qui les accompagnent.
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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr
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English :
Book your ticket on Mupop Airline and embark on a journey around the world of musical instruments. Belgium, Russia, Italy, the %C9United States,… %C0 At each stop, discover iconic instruments and the stories behind them.
L’événement Mupop Carnet de voyage Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme
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