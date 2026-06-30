Mupop Carnet de voyage MuPop (Music Museum) Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Mupop Carnet de voyage

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-08 2026-08-19

Prenez votre billet pour la Mupop Airline et embarquez pour un voyage autour du monde des instruments. Belgique, Russie, Italie, États-Unis,… À chaque escale, découvrez des instruments emblématiques et les histoires qui les accompagnent.

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MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

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English :

Book your ticket on Mupop Airline and embark on a journey around the world of musical instruments. Belgium, Russia, Italy, the %C9United States,… %C0 At each stop, discover iconic instruments and the stories behind them.

L’événement Mupop Carnet de voyage Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme