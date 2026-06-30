UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montluçon

Mupop Carnet de voyage MuPop (Music Museum) Montluçon

mercredi 29 juillet 2026 · MuPop (Music Museum) · Montluçon

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
MuPop (Music Museum)
Adresse
3 rue Notre-Dame
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif
5 5 5

Montluçon

Mupop Carnet de voyage

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-08 2026-08-19

Prenez votre billet pour la Mupop Airline et embarquez pour un voyage autour du monde des instruments. Belgique, Russie, Italie, États-Unis,… À chaque escale, découvrez des instruments emblématiques et les histoires qui les accompagnent.
  .

MuPop (Music Museum) 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62  contact@mupop.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Book your ticket on Mupop Airline and embark on a journey around the world of musical instruments. Belgium, Russia, Italy, the %C9United States,… %C0 At each stop, discover iconic instruments and the stories behind them.

L’événement Mupop Carnet de voyage Montluçon a été mis à jour le 2026-06-20 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Montluçon (Allier)