Château Médiéval de Simiane-la-Rotonde, Château de Simiane, Simiane-la-Rotonde

Informations pratiques

Château Médiéval de Simiane-la-Rotonde 19 et 20 septembre Château de Simiane Alpes-de-Haute-Provence

Adulte visite libre : 3,00 €

Adulte visite guidée : 4,50 €

Gratuité pour les moins de 18 ans et les étudiants Gratuité pour les guides touristiques et la presse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le week-end du 19 et 20 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le village de Simiane-la-Rotonde vous invite à découvrir son patrimoine exceptionnel et l’histoire de son château médiéval.

Une exposition de costumes de travail du 19e siècle sera présenté le samedi 19 septembre dans l’appartement renaissance. Vous pourrez aussi découvrir une exposition artistique, sculptures de Cédric Rouzé et peintures de Paule Riché exposées dans la Rotonde.

Au coeur du village, le château des Agoult et sa célèbre Rotonde, édifiés entre les XIe et XIIe siècles, ouvrent leurs portes aux visiteurs.

Classé au titre des Monuments historiques depuis 1862, cet ensemble remarquable témoigne de la puissance des seigneurs des Agoult-Simiane.

Profitez de ce week-end pour découvrir la Rotonde médiévale, vaste salle circulaire surmontée d’une coupole, véritable joyau architectural dédié aux troubadours, un monument unique dans la région.

La visite permet également d’apprécier les espaces restaurés du château, l’appartement Renaissance et la terrasse offrant un panorama exceptionnel sur le village, la vallée et les paysages de lavande fleuris en juillet.

Ces journées sont aussi l’occasion de mieux connaître l’histoire de Simiane-la-Rotonde, village de caractère intimement lié à son patrimoine architectural et aux paysages emblématiques de la Haute-Provence.

Rendez-vous les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 pour un week-end placé sous le signe de la découverte, de l’histoire et de la valorisation du patrimoine !

Château de Simiane 1 Rue du Château, 04150 Simiane-la-Rotonde, France Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492731134 https://www.simiane-la-rotonde.fr/le-chateau-et-sa-rotonde/visite-chateau-rotonde.php Le château médiéval, situé au point le plus élevé du bourg, à l’extrémité d’un éperon rocheux, est attesté depuis 1031. L’édifice, appelé rotonde, est en fait le donjon du château : sa construction pourrait se situer entre 1190 et 1210. L’ensemble fortifié est composé d’un mur d’enceinte de forme irrégulière et d’un logis seigneurial fermant au sud une cour rectangulaire avec une citerne au centre. Au rez-de-chaussée du logis, se trouve une salle de quatre travées rythmées par des arcs doubleaux ; au premier étage, reprise au XVIe siècle (fenêtres à meneaux, décor peint…).

Outre la célèbre rotonde, cinq salles sont ouvertes à la visite dont deux, en saison, consacrées aux plantes aromatiques et médicinales.

Le week-end du 19 et 20 septembre 2026, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le village de Simiane-la-Rotonde vous invite à découvrir son patrimoine exceptionnel et l’histoire de son …

©Château Médiéval de Simiane