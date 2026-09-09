Visite guidée du jardin remarquable, Jardin de l’abbaye de Valsaintes, Simiane-la-Rotonde

Informations pratiques

Visite guidée du jardin remarquable Samedi 19 septembre, 14h30 Jardin de l’abbaye de Valsaintes Alpes-de-Haute-Provence

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Le Renouveau de Valsaintes De la Ruine au Jardin Remarquable

Dans les années 1990, Jean-Yves Meignen et Jean-Louis Moine accompagnés d’autres personnes acquierent le site de l’Abbaye de Valsaintes, alors totalement en friche, et lance un ambitieux projet de restauration complet. Au fil des ans, le domaine renaît grâce à la création d’une roseraie exceptionnelle, qui accueille la plantation progressive de 350 variétés de rosiers mêlant roses anciennes et modernes. Ce paradis floral se distingue par ses pratiques écologiques strictes, fondées sur une gestion 100 % naturelle du domaine (permaculture, zéro pesticide et respect total de la biodiversité). Cette harmonie entre beauté et aménagement durable a valu au site d’être officiellement labellisé « Jardin Remarquable » par le ministère de la Culture.La transformation du Jardin de l’Abbaye de Valsaintes a franchi une nouvelle étape avec l’intégration d’un jardin sec et d’un potager en permaculture. Ces deux espaces clés ont été spécifiquement créés pour répondre aux contraintes du climat provençal tout en redonnant au lieu sa vocation nourricière d’autrefois.

Jardin de l’abbaye de Valsaintes Boulinette 04150 Simiane la rotonde Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 75 94 19 https://www.valsaintes.org/ Le jardin de l’abbaye de Valsaintes est un jardin classé remarquable. Autour de l’église de l’ancienne abbaye , s’etend le jardin composé d’un jardin de roses, d’un jardin sec et d’un potager en permaculture. Visite pour les individuels et les groupes. visites libres Parking gratuit. parking bus. Restaurant et hébergement sur place.

Le Renouveau de Valsaintes De la Ruine au Jardin Remarquable

©valsaintes