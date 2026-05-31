Château Saint-Antoine, un lieu qui vaut le détour…, Château Saint-Antoine, Marseille

Château Saint-Antoine, un lieu qui vaut le détour… 19 et 20 septembre Château Saint-Antoine Bouches-du-Rhône

Inscription préalable obligatoire sur le site dédié

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Inscription obligatoire :

Visiter le site Internet du Château Saint-Antoine :

https://www.chateausaintantoine.fr/#

et celui de l’Assocation SJDE :

https://saintjeandecosse.fr/

Château Saint-Antoine 10 boulevard Jules Sebastianelli 13011 MARSEILLE Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491910170 https://tinyurl.com/JEP2026-CSA https://www.chateausaintantoine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/JEP2026-CSA »}, {« owner »: {« uid »: 47323424, « type »: « user »}, « data »: [{« itemCollectionDetails »: « Inscription pru00e9alable obligatoire sur le site du00e9diu00e9nhttps://tinyurl.com/JEP2026-CSA », « priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « communication.chateau-saint-antoine@orange.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 200 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789804800000, « id »: 1}, {« quantity »: « 200 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789891200000, « id »: 2}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] [{« link »: « https://tinyurl.com/JEP2026-CSA »}, {« link »: « https://www.chateausaintantoine.fr/# »}, {« link »: « https://saintjeandecosse.fr/ »}] A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château Saint-Antoine, premier des quatre châteaux des « Souvenirs d’enfance » de Marcel Pagnol, actuellement Hôtel de la Grande Loge de France à Marseille, vous ouvre ses portes pour découvrir ce lieu qui vaut le détour…

Des visites guidées seront organisées samedi et dimanche pour vous faire découvrir les lieux (le « château du Comte » des souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol), pour vous faire découvrir la Grande Loge de France.

L’horaire des visites sera fixée en fonction de l’affluence. Comptez environ une heure (selon les questions des visiteurs) pour la visite :

– Samedi de 10 heures à midi et de 13 heures à 17 heures, avec une conférence publique de 17 heures à 19 heures.

– Dimanche de 10 heures à midi et de 13 heures à 17 heures, avec une conférence publique de 17 heures à 19 heures.

Vous pourrez aussi découvrir la Franc-Maçonnerie, visiter des temples, et assister à une conférence publique le samedi ou le dimanche en fin d’après-midi.

De 10 heures à 18 heures, vous pourrez vous rafraîchir au bar, et vous restaurer sur place à midi, si vous le désirez.

Et le “Comptoir du livre” sera ouvert, si vous voulez vous documenter sur la Franc-Maçonnerie.

L’inscription est obligatoire pour une bonne organisation des Journées Européennes du Patrimoine.

Les personnes inscrites recevront la veille un courriel avec les indications pratiques et le billet à présenter au contrôle.

L’inscription aux Journées Européennes du Patrimoine est entièrement gratuite.

Vous pouvez, si vous le désirez, soutenir l’organisation de cette activité en faisant un don en ligne.

Château Saint-Antoine

Hôtel de la Grande Loge de France à Marseille

10 Boulevard Jules Sebastianelli 13011 Marseille Inscription obligatoire sur le site : https://tinyurl.com/JEP2026-CSA

Accès au Château Saint-Antoine soumis au contrôle d’identité (CNI, passeport, etc.) et du billet d’inscription.

Stationnement libre sur le parking (obligation de stationner en marche arrière).

Espace muséal avec exposition d’objets maçonniques

Librairie ouverte de 10 heures à 19 heures

Bar & Restauration bistronomique sur place (Carte bancaire, espèces)

Transports publics : Renseignements sur : https://www.rtm.fr/

Depuis l’arrêt de Bancal Barasse ou Léon Bancal, rejoindre la Montée Cdt Robien, marcher 8 à 12 minutes vers le Château Saint-Antoine (suivre les panneaux indicateurs).

Covoiturez, utilisez Karos, le covoiturage de la Métropole:

Code Google Maps : 7FQQ+39 Marseille

Inscription obligatoire :

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