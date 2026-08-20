Château Saint-Victor, Château Saint-Victor, Marseille
dimanche 20 septembre 2026 · Château Saint-Victor · Marseille
Informations pratiques
Château Saint-Victor Dimanche 20 septembre, 09h30 Château Saint-Victor Bouches-du-Rhône
Lieu de rdv communiqué lors de la réservation
Départ de visites à 9h, 9h30, 11h, 11h30, 13h30, 14h, 15h30, 16h
Présentation d’une pièce d’identité à l’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite guidée à la découverte d’un lieu confidentiel, exceptionnellement ouvert au public dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Château Saint-Victor 142 Rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
Visite guidée à la découverte d’un lieu confidentiel, exceptionnellement ouvert au public dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
©hkotlcm
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