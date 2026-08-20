Château Saint-Victor, Château Saint-Victor, Marseille

Informations pratiques

Château Saint-Victor Dimanche 20 septembre, 09h30 Château Saint-Victor Bouches-du-Rhône

Lieu de rdv communiqué lors de la réservation

Départ de visites à 9h, 9h30, 11h, 11h30, 13h30, 14h, 15h30, 16h

Présentation d’une pièce d’identité à l’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite guidée à la découverte d’un lieu confidentiel, exceptionnellement ouvert au public dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Château Saint-Victor 142 Rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

Visite guidée à la découverte d’un lieu confidentiel, exceptionnellement ouvert au public dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

©hkotlcm