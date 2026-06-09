Châtillon-Coligny

Châtillon vous raconte ses rues

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Châtillon vous raconte ses rues

Visite de Châtillon-Coligny à 15h devant l’église. Les noms des rues et de maisons sont à l’honneur. Maison de l’enfer, Maison du Paradis, Rue Belle Croix… Quelles histoires se cachent derrière ces appellations ? Flânez dans les rues de la cité pour le découvrir. La déambulation s’achève par une dégustation de produits locaux. Tel 02 38 92 50 11 .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11

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English :

Châtillon tells you about its streets

L’événement Châtillon vous raconte ses rues Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GATINAIS SUD