Châtillon vous raconte ses rues Châtillon-Coligny
Châtillon vous raconte ses rues Châtillon-Coligny dimanche 20 septembre 2026.
Châtillon-Coligny
Châtillon vous raconte ses rues
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Châtillon vous raconte ses rues
Visite de Châtillon-Coligny à 15h devant l’église. Les noms des rues et de maisons sont à l’honneur. Maison de l’enfer, Maison du Paradis, Rue Belle Croix… Quelles histoires se cachent derrière ces appellations ? Flânez dans les rues de la cité pour le découvrir. La déambulation s’achève par une dégustation de produits locaux. Tel 02 38 92 50 11 .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11
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English :
Châtillon tells you about its streets
L’événement Châtillon vous raconte ses rues Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GATINAIS SUD
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