Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CHATO POINTU LE KASTELET Lens

CHATO POINTU LE KASTELET Lens

CHATO POINTU LE KASTELET Lens mardi 14 avril 2026.

Lieu : LE KASTELET

Adresse : RUE HENRI DARRAS

Ville : 62300 Lens

Département : 62

Début : 2026-04-14

Fin : 2026-04-14

Heure de début : 10:30

CHATO POINTU Début : 2026-04-14 à 10:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE KASTELET RUE HENRI DARRAS 62300 Lens 62

À voir aussi à Lens (62)