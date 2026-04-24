Concert à Lens: Rossini, Vivaldi, Tchaikovsky, Taffanel, Bizet, Aznavour, Saint-Saëns, Ibert, Poulenc, Ravel Eglise St Leger Lens
Concert à Lens: Rossini, Vivaldi, Tchaikovsky, Taffanel, Bizet, Aznavour, Saint-Saëns, Ibert, Poulenc, Ravel Eglise St Leger Lens samedi 6 juin 2026.
Concert à Lens: Rossini, Vivaldi, Tchaikovsky, Taffanel, Bizet, Aznavour, Saint-Saëns, Ibert, Poulenc, Ravel Eglise St Leger Lens Samedi 6 juin, 17h00 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable
Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert
Le 6 juin à Lens, l’Ensemble Musicâme France illumine l’église St Léger. Rossini, Vivaldi et Aznavour pour une soirée classique unique !
Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans l’emblématique église St Léger pour vivre un concert de musique classique exceptionnel à Lens. Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’Ensemble Musicâme France vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.
**Programme:**
* G.Rossini : Guillaume Tell – Ouverture
* A.Vivaldi: les 4 saisons – l’été : Finale
* P.I.Tchaikovsky: Valse sentimentale
* P.Taffanel: Nocturne & Allegro scherzando
* G.Bizet: Menuet & Farandole
* C.Aznavour: La bohème
* C.Saint-Saëns: Le cygne (Le carnaval des animaux)
* J.Ibert: concerto pour flûte – Allegro scherzando
* F.Poulenc: Cantinela
* M.Ravel: Rhapsodie de concert : Tzigane
** Ensemble Musicâme France **
Issam Garfi Flûte, Hrashya Avanesyan Violon-Solo, Sébastien Greliak 2nd Violon, Julie Le Gac Alto, Sevak Avanesyan Cello
_L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T18:15:00.000+02:00
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https://musicamefrance.com/concert/concert-lens-musicame-france/
Eglise St Leger Rue Berthelot 62300 Lens Centre-Ville Lens 62300 Pas-de-Calais
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