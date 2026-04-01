Lens

Visite dansée Surgir d’entre les murs Printemps de l’Art Déco

Av Elie Reumaux Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre du Printemps de l’Art déco, la compagnie Pic la Poule propose Surgir d’entre les murs, une visite dansée et chantée à deux voies.

Surgir d’entre les murs est un duo composé d’une danseuse contemporaine et d’une chanteuse lyrique, en lien étroit avec l’espace dans lequel il se joue. À la faculté Jean Perrin, anciens Grands Bureaux de la Société des Mines de Lens, le corps de la danseuse vient littéralement se donner au bâtiment, dialoguant avec l’architecture et le jardin.

Entre chaque séquence, un guide-conférencier du Pays d’Art et d’Histoire vient commenter l’histoire des lieux ou de l’œuvre mise en avant.

Entre voix lyrique, danse contemporaine et médiation, le bâtiment se révèle autrement et semble prendre vie sous vos yeux. .

Av Elie Reumaux Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

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English :

As part of the Printemps de l’Art déco festival, the Pic la Poule company presents Surgir d?entre les murs, a two-way tour of dance and song.

L’événement Visite dansée Surgir d’entre les murs Printemps de l’Art Déco Lens a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin