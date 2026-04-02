Lens

LES MIOCHES AU CINOCHE Azur et Asmar

99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Film d’animation de Michel Ocelot (2006)

Bien que venant de milieux que tout oppose, Azur et Asmar sont élevés comme des frères jusqu’au jour où ce premier est obligé de partir afin de recevoir l’éducation due à son rang. Ce n’est que dix années plus tard que les deux jeunes hommes se retrouvent et partent à la recherche de la Fée des Djinns. S’engage alors une aventure vers les terres magiques, recelant de dangers et de merveilles. Salué par la critique dès sa sortie, ce film est avant tout un conte sur la tolérance et la diversité culturelle. .

99 rue Paul Bert Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62

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English :

Animated film by Michel Ocelot (2006)

L’événement LES MIOCHES AU CINOCHE Azur et Asmar Lens a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme de Lens-Liévin