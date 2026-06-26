Chaud Devant ! Maison de l’Environnement Anglet

Anglet

Chaud Devant !

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez comprendre les causes du réchauffement climatique liées à l’alimentation et identifier les solutions alternatives ! Une petite dégustation pour les plus gourmands vous sera proposée !

Animé par Sarde Sardexka.

Tout public dès 7 ans. .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Chaud Devant !

L’événement Chaud Devant ! Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet