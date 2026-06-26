Chaud Devant ! Maison de l’Environnement Anglet
Chaud Devant ! Maison de l’Environnement Anglet vendredi 31 juillet 2026.
Anglet
Chaud Devant !
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez comprendre les causes du réchauffement climatique liées à l’alimentation et identifier les solutions alternatives ! Une petite dégustation pour les plus gourmands vous sera proposée !
Animé par Sarde Sardexka.
Tout public dès 7 ans. .
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Chaud Devant !
L’événement Chaud Devant ! Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet
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