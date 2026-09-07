Chaville une histoire, Atrium de Chaville, Chaville

Informations pratiques

Chaville une histoire 18 et 19 septembre Atrium de Chaville Hauts-de-Seine

Limite = capacité d’accueil de la salle de spectacle de l’Atrium

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À Chaville, le temps murmure sous nos pas. Des origines aux rois, des rêves aux ruines, la mémoire persiste. Entre histoire et poésie, ce lieu raconte ceux qui l’ont façonné…et l’emprunte du passé invite à redécouvrir.

Venez découvrir ce film inédit sur l’histoire de Chaville.

Atrium de Chaville 3 Parvis Robert Schuman, 92370 Chaville, France Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147097070 http://www.atrium-chaville.fr La salle Robert Hossein peut accueillir 638 spectateurs. Elle est équipée d’un écran géant et d’un son dolby digital. La programmation cinéma est grand public et d’art et essai.

Projection

©Franck Devedjian