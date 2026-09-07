Chaville une histoire, Atrium de Chaville, Chaville
vendredi 18 septembre 2026 · Atrium de Chaville · Chaville
Informations pratiques
Chaville une histoire 18 et 19 septembre Atrium de Chaville Hauts-de-Seine
Limite = capacité d’accueil de la salle de spectacle de l’Atrium
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
À Chaville, le temps murmure sous nos pas. Des origines aux rois, des rêves aux ruines, la mémoire persiste. Entre histoire et poésie, ce lieu raconte ceux qui l’ont façonné…et l’emprunte du passé invite à redécouvrir.
Venez découvrir ce film inédit sur l’histoire de Chaville.
Atrium de Chaville 3 Parvis Robert Schuman, 92370 Chaville, France Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147097070 http://www.atrium-chaville.fr La salle Robert Hossein peut accueillir 638 spectateurs. Elle est équipée d’un écran géant et d’un son dolby digital. La programmation cinéma est grand public et d’art et essai.
Projection
©Franck Devedjian
À voir aussi à Chaville (Hauts-de-Seine)
- Le quartier Rive-Droite, les Petits Bois, Gare de Chaville Rive Droite, Chaville 20 septembre 2026
- Les vestiges oubliés du bois de Chaville, 1 rue de la Mare Adam, Chaville 20 septembre 2026
- Le quartier du Doisu, Place Albert Héry, Chaville 20 septembre 2026