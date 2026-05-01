Cheb Mami Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Cheb Mami

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 41.5 – 41.5 – 73 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

La Légende au Dôme, Cheb Mami en concert évènement à Marseille !

Après une longue absence, la légende du raï fait son grand retour Cheb Mami sur scène pour un concert exceptionnel intitulé LA LÉGENDE AU DÔME .



Véritable icône de la musique maghrébine et internationale, Cheb Mami a fait vibrer des millions de fans à travers le monde avec des titres cultes comme Desert Rose , Le raï c’est chic , ou Parisien du Nord . Aujourd’hui, il revient là où tout a commencé, face à son public, pour une soirée unique sous le signe de l’émotion, de la nostalgie et de la fête.



Ce concert événement, au cœur de la capitale, réunira toutes les générations autour de sa voix inimitable et de son énergie légendaire. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

La Légende at the Dôme, Cheb Mami in concert event in Marseille!

L’événement Cheb Mami Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille