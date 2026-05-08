Check and Mates : Jeux d’échecs & DJ sets Jardin21 Paris

Animée par Hugo et Swann, cet événement, sera dédié à des parties en libre service et un stand d’initiation aux échecs, avec des croquis réalisés en direct, suivie d’une soirée au rythme des DJ sets ♡

Pour cette occasion, il est possible de participer au concours pour tenter de remporter un vinyle choisi avec soin par l’équipe Check and Mates !

Événement gratuit – participation au concours optionnelle de 1€

15h – 18h : parties en libre service, plateaux de jeux à disposition ou possibilité d’emmener son propre plateau.

Le + : Stand de dégustation d’huitres avec Ouitres Paris de 16h à 22h :

・3 huîtres – 5 €

・6 huîtres – 10 €

・12 huîtres – 18 €

18h – 02h : DJ sets

Line-up :

15h-18h : Los Charmos et Sol Edad

18h-21h : @baraque_collectif

21h-00h : @finesse.rekords

00h-2h : Swanndelamancha

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 02h

✿ DJ sets : 15h -02h

ᰔ ENTRÉE LIBRE DU JARDIN ᰔ

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Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette

saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

Plus d’infos sur jardin21.fr

〰 Bar & restauration sur place

〰 Toutous bienvenus

〰 Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

〰 Nous trouver

12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Amateurs et amatrices ou initié.es, venez profiter d’une après-midi partagée : parties d’échecs, friperie, et DJ sets !

Le dimanche 24 mai 2026

de 15h00 à 02h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-25T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T15:00:00+02:00_2026-05-24T02:00:00+02:00

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/check-and-mates-jeux-dechecs-dj-sets-x-jardin21-3/form



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