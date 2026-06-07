Check and Mates : Jeux d’échecs & DJ sets Jardin21 Paris
Check and Mates : Jeux d’échecs & DJ sets Jardin21 Paris samedi 13 juin 2026.
Animée par Hugo et Swann, cet événement, sera dédié à des parties en libre service et un stand d’initiation aux échecs, avec des croquis réalisés en direct, suivie d’une soirée au rythme des DJ sets ♡
Pour cette occasion, il est possible de participer au concours pour tenter de remporter un vinyle choisi avec soin par l’équipe Check and Mates !
Événement gratuit – participation au concours optionnelle de 1€
15h – 18h : parties en libre service, plateaux de jeux à disposition ou possibilité d’emmener son propre plateau.
18h – 04h : DJ sets
Line-up :
Los Charmos
ILyes
Baraque Collectif
Swanndelamancha
Poupi
Prix libre
Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h
DJ sets : 15h -04h
ENTRÉE LIBRE DU JARDIN
Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette
saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…
Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.
Plus d’infos sur jardin21
Bar & restauration sur place
Toutous bienvenus
Horaires
mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h
Amateurs et amatrices ou initié.es, venez profiter d’une après-midi partagée : parties d’échecs, friperie, et DJ sets !
Le samedi 13 juin 2026
de 15h00 à 04h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T07:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T04:00:00+02:00
Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/check-and-mates-jeux-dechecs-dj-sets-x-jardin21-4/form
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