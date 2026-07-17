Chefs-d’œuvre muraux : du médiéval au baroque, Couvent des Jacobins, Toulouse

Informations pratiques

Chefs-d’œuvre muraux : du médiéval au baroque 24 juillet – 28 août, certains vendredis Couvent des Jacobins Haute-Garonne

10€ | 8€ | 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T10:30:00+02:00 – 2026-07-24T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T10:30:00+02:00 – 2026-08-28T12:30:00+02:00

Une immersion dans l’art pictural du patrimoine religieux toulousain

Une visite inédite de 2 heures pour découvrir les peintures murales médiévales de la chapelle Saint-Antonin au couvent des Jacobins et les majestueux plafonds baroques peints de la chapelle des Carmélites.

Une expérience « nez en l’air » pour s’extasier devant la richesse et l’état de préservation de patrimoine artistique.

Première étape : la chapelle Saint-Antonin au Couvent des Jacobins

Votre découverte débute au cœur du centre historique de Toulouse, dans le majestueux Couvent des Jacobins, chef-d’œuvre de l’architecture gothique méridional. L’iconographie de la chapelle Saint-Antonin et son histoire sont les sujets principaux de cette partie de la visite. Ces peintures ornementales, centrées sur l’Apocalypse (Nouveau Testament) et la légende de Saint-Antonin, captivent par leur ancienneté, leur état de conservation et leur richesse symbolique.

Après une marche de 10 à 15 minutes, en compagnie de votre guide, place à la deuxième étape.

Deuxième étape : la Chapelle des Carmélites, joyau baroque de Toulouse

En contraste total, la Chapelle des Carmélites vous transporte dans l’univers lumineux du baroque religieux. Ici, les plafonds peints illustrent l’Ancien Testament. Ils sont directement inspirés de la très célèbre chapelle Sixtine. Véritable trésor d’art sacré à Toulouse, ce lieu souvent méconnu émerveille par la virtuosité de ses décors et leur parfait état de conservation.

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.couvent-jacobins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229842972617 »}] Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole

Parcours croisés autour de l’Art pictural au couvent des Jacobins et à la chapelle des Carmélites de Toulouse. Focus sur les peintures murales et les plafonds de ces deux monuments de la ville rose.