Chemin des Arts Ahmed IBRAHIM et AGI Mosaics Les Liens Invisibles

11 Rue Saint-Eman Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-20

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-06-20

Cette exposition présente les nouvelles œuvres de l’artiste mosaïste Ahmed Ibrahim ainsi qu’une sélection de pièces réalisées par ses élèves.

Le titre, Les Liens Invisibles, reflète les connexions imperceptibles mais puissantes qui nous unissent en tant qu’individus et en tant que communautés. Tout comme chaque tesselle joue un rôle essentiel dans une mosaïque, chaque personne contribue à un grand tout. Les œuvres exposées incarnent les thèmes de la résilience, de la guérison et de l’humanité partagée, montrant comment des fragments, qu’ils soient de pierre, de verre ou d’expériences vécues, peuvent s’assembler pour former un ensemble empreint de force et beauté. En réunissant l’enseignant et ses élèves, cette exposition met en lumière les liens du mentorat, de la créativité et de la croissance collective. .

11 Rue Saint-Eman Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This exhibition presents new works by mosaic artist Ahmed Ibrahim and a selection of pieces created by his students.

L’événement Chemin des Arts Ahmed IBRAHIM et AGI Mosaics Les Liens Invisibles Chartres a été mis à jour le 2026-02-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES