Chemin des Arts Bicentenaire de la photo Un atelier de photographes à Chartres Chartres

L’atelier Aubert-Fiévet, constitué par deux photographes professionnels installés et actifs au cœur de la ville de Chartres dans la première moitié du XXᵉ siècle. Leur regard de photographes de proximité, profondément ancré dans le territoire chartrain, constitue le fil conducteur du projet.

Ce sont leurs pratiques quotidiennes, leur relation à la ville et à ses habitants, ainsi que leur rôle de témoins de leur époque qui sont ici mis en lumière. Le fonds, composé de plaques de verre, de décors de studio et de matériel photographique professionnel, témoigne à la fois des techniques photographiques de l’époque et de l’activité d’un atelier chartrain. Les images produites par Aubert et Fiévet documentent la cathédrale de Chartres, les transformations urbaines, les paysages environnants, le monde agricole, ainsi que de nombreux portraits d’habitants, révélant une photographie au plus près de la vie locale. .

English :

The Aubert-Fiévet studio, formed by two professional photographers who lived and worked in the heart of Chartres in the first half of the 20th century. Their vision as local photographers, deeply rooted in the Chartres region, is the common thread running through the project.

