Chemin des Arts Jean-Paul Moscovino Couleur sculptée Chartres

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

L’exposition propose une déambulation autour de quelques sculptures qui jalonnent les expériences de Jean-Paul Moscovino depuis plus de 30 ans. Il s’agit essentiellement de pliages, façon origami, qui mettent en scène la couleur en tant qu’enveloppe de toute chose et sujet de ses interrogations.

La matière et l’espace n’existent que lorsqu’ils se rencontrent cette évidence questionne nos façons de voir, les processus de réception de nos images, le pouvoir des couleurs dans leurs suggestions d’espace et nos façons de les appréhender. Ces réflexions n’excluent pas les propositions formelles plus ou moins figuratives avec le corps en prétexte. Quelques sculptures monumentales invitent à investiguer physiquement le rôle d’interface des enveloppes colorées. .

The exhibition offers a stroll around some of the sculptures that have marked Jean-Paul Moscovino?s experiments for over 30 years. These are essentially origami-style foldings, featuring color as the envelope of all things and the subject of his interrogations.

