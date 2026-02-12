Chemin des Arts Pamela Irving et Karen Ami Ruin and Renewal Chartres

Chemin des Arts Pamela Irving et Karen Ami Ruin and Renewal

11 Rue Saint-Eman Chartres Eure-et-Loir

Début : Vendredi 2026-09-19

fin : 2026-12-06

2026-09-19

La dernière exposition de Pamela Irving et Karen Ami examine les récits et les représentations historiques des archétypes féminins.

Aux antipodes l’une de l’autre, Irving et Ami travaillent à la fois indépendamment et ensemble, utilisant la mosaïque, le collage et le dessin pour représenter les couches complexes des archétypes féminins la jeune fille, la mère, la chasseuse, l’amante, la mystique, la sage et la reine. Chaque artiste mène une pratique solo solide, tandis que leurs œuvres collaboratives sont une confluence harmonieuse de couleurs, de symbolisme et d’idées. Pour Ami et Irving, la mosaïque devient un langage permettant d’explorer les thèmes de la ruine et du renouveau à travers le prisme des cycles de changement historiques et contemporains, reflétés dans la vie des femmes. .

11 Rue Saint-Eman Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Pamela Irving and Karen Ami’s latest exhibition examines historical narratives and representations of female archetypes.

