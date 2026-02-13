Chemin des Arts Patrick Souday Chartres

Chemin des Arts Patrick Souday

Peintre et auteur aux diverses facettes, Patrick Souday nous invite, à travers ses huiles et ses aquarelles, à poser un regard neuf sur le monde qui nous entoure.

Arrivé à Chartres, à l’âge de 14 ans, il tombe vite sous le charme de la ville et des campagnes beauceronnes. Sa palette légère et papillotante suggère l’atmosphère des lieux, l’air circule dans ses ciels si transparents. À l’huile, il construit la lumière par glacis et contrastes, à l’aquarelle, il laisse le papier respirer afin de saisir l’instant. C’est ainsi, qu’accompagné par une œuvre éditoriale, il est reconnu comme un authentique portraitiste de notre région. Celui que l’on surnomme le peintre du cirque ou le poète au pinceau est aussi le père du personnage de Petit Clown , héros d’albums qui ravissent enfants et adultes. .

A multi-faceted painter and author, Patrick Souday’s oil and watercolor paintings invite us to take a fresh look at the world around us.

