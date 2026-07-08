Informations pratiques

Drusenheim

Chemin des métaphores

2 Rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-02-10 10:00:00

fin : 2027-02-10 10:45:00

Date(s) :

2027-02-10

Après une rencontre inattendue, Max décide de suivre un autre chemin. En apprenant à ralentir, il découvre que le temps, les objets et les petits riens du quotidien cachent parfois de véritables trésors de poésie.

Dans un décor de fête foraine suspendue dans le temps, marionnettes, images et univers sonores donnent vie à un récit délicat et surprenant. Au fil de cette aventure sensible et pleine d’émerveillement, petits et grands sont invités à se laisser porter vers un monde où tout devient possible.

Un spectacle tendre et poétique qui porte vers un voyage inattendu.

a PARTIR DE 5ANS; .

2 Rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

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English :

L’événement Chemin des métaphores Drusenheim a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays Rhénan